В Клину волонтеры расчистили остановку общественного транспорта,
Дружный десант из активистов клинского движения «Волонтеры Подмосковья» высадился поздним вечером на улице К. Маркса.
Сначала они с помощью лопат и в ярком мерче очистили от снега остановку общественного транспорта «Ледовый дворец». После ликвидации последствий циклона за ночь люди могут легко зайти в автобус или маршрутку, не провалившись в сугроб и грязь от дороги.
Затем семь помощников в хорошем настроении для коммунальщиков расчистили тротуар с более чем десятью подходами к подъездам пятиэтажных домов № 94 и 96.
Главное — волонтеры даже в небольшой мороз в -11 °С смогли освободить пешеходные дорожки, ведущие к школе и детсаду им. Калининой снежным покровом до 10 см.
Помимо этого, для безопасного передвижения школьников и всех жителей расчистили пешеходный переход, который был скрыт под слоем снега. И все это они смогли сделать буквально за полтора часа.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.