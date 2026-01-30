В Клину волонтеры расчистили остановку общественного транспорта,

Сначала они с помощью лопат и в ярком мерче очистили от снега остановку общественного транспорта «Ледовый дворец». После ликвидации последствий циклона за ночь люди могут легко зайти в автобус или маршрутку, не провалившись в сугроб и грязь от дороги.

Затем семь помощников в хорошем настроении для коммунальщиков расчистили тротуар с более чем десятью подходами к подъездам пятиэтажных домов № 94 и 96.

Главное — волонтеры даже в небольшой мороз в -11 °С смогли освободить пешеходные дорожки, ведущие к школе и детсаду им. Калининой снежным покровом до 10 см.

Помимо этого, для безопасного передвижения школьников и всех жителей расчистили пешеходный переход, который был скрыт под слоем снега. И все это они смогли сделать буквально за полтора часа.

