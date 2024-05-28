В Клину в рамках празднования Дня предпринимателя высадили новые деревья в Саду Меценатов

Этой традиции на будущий год исполнится уже 10 лет. По инициативе Главы городского округа Клин предприниматели округа благоустраивают целый сад в микрорайоне Майданово.

Плодовые деревья высаживают здесь ранней весной и осенью, и обязательно на День предпринимателя. И здесь действительно за эти годы получилось очень уютное место отдыха. Плодовые деревья, беседка буккроссинга, уютные лавочки в тени яблонь и вишен. В сердце этого уголка благоустройства — клумба со Знаком Мецената, который в России вручался всегда за особые заслуги перед Отечеством.

Эта красивая история в Клину прошла поверку временем, а главное — сохранила свою социальную значимость. Вот и сегодня новые деревья сажали предприниматели Клина, которые вносят вклад в дело развития экономики округа, а также участвуют в благотворительных проектах. В частности, помогают нашим ребятам — защитникам Отечества на южных рубежах Родины

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.