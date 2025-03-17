В Клину в годовщину воссоединения Крыма с Россией запланированы мероприятия

18 марта 2025 года будет отмечаться годовщина воссоединения Крыма и России. Первые уроки учебной недели были проведены в каждом классе округа от 1-го до выпускного классными руководителями, педагогами, сообщает пресс-служба администрации Клина.

В преддверие праздника, сегодня, 17 марта 2025 года во всех школах городского округа Клин прошли традиционные утренние «Разговоры о важном», посвященные годовщине воссоединения Крыма и России.

Завтра, 18 марта, педагоги Клина продолжат серию открытых уроков для школьников. Ожидается, что их проведут педагоги Клина из числа депутатов фракции «Единая Россия».

Во вторник, 18 марта, 2025 года в 14:30 в МЦ Стекольный состоится кейс-сессия по Крыму, где также будет звучать важная и интересная информация о воссоединении Крыма и России. Мероприятие для молодежи: 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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