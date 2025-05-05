4 мая, в день, когда православная церковь отмечает день жен-мироносиц, в Клину состоялось благотворительное мероприятие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оно прошло по благословению Святейшего патриарха Кирилла и состоялось в патриаршем подворье — Свято-Троицком Александро-Невского ставропигиальном женском монастыре в д. Акатово г/о Клин.

Организатором фестиваля выступил Благотворительный Фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Московского областного отделения «Союза женщин России». Это празднование проходит уже шестой раз по инициативе Президента Фонда Богдасаровой Екатеринины Юрьевны.

«Этот замечательный фестиваль призван воздать должное женщинам, которые отдают всех себя материнству, бизнесу, служению в самом широком смысле слова, имеют активную социальную позицию, не остаются в стороне от значимых проектов, несут в этот мир — жизнь, любовь, гармонию и творческое начало. Сегодня мы чествуем таких женщин, благодарим их и рассказываем о них», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Почетными гостями фестиваля стали епископ Видновский Тихон, викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник Екатерининского ставропигиального мужского монастыря и Вице-Президент Благотворительного Фонда социальных программ Московской области «Исток» Юлия Савихина.

Праздник начался с божественной литургии в храме, был также совершен крестный ход, отслужена лития по погибшим Защитникам Отечества. На сцене наградили женщин округа Клин, чьи мужья в настоящее время участвуют в СВО. Подарком для всех присутствующих стала концертная программа и мастер-классы для детей.

В программе мероприятия выступили детский хор Православной женской «Александровской гимназии» при Свято-Троицком Александро-Невского ставропигиальном женском монастыре, заслуженный коллектив народного творчества, образцовый коллектив «Детский хор „Мандрагора“ (художественный руководитель — заслуженный работник культуры РФ Е. Б. Уманская), семейный любительский театр „Семечки“ г/о Клин (художественный руководитель Кривоносова Н.В.). Мастер-классы были подготовлены преподавателями Клинской детской школы искусств имени П. И. Чайковского, пасекой „Золино“ (г.о.Клин), школой „Альфа“.

Мероприятие прошло с большим количеством верующих, прихожан, простых жителей округа, семей с детьми и получило массу самых позитивных отзывов и благодарности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.