В Клину прошел слет движения «Тимуровцы XXI века»

Традиционный слет детской общественной организации «Тимуровцы XXI века» прошел в городском округе Клин. В нем приняли участие 12 команд, которые соревновались в формате квеста и представили отчеты о работе за два года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Слет проводится раз в два года и объединяет школьников, готовых заниматься добровольческой деятельностью. В этот раз участников распределили по смешанным командам, чтобы ребята из разных отрядов смогли познакомиться, наладить взаимодействие и обменяться опытом.

Для тимуровцев подготовили шесть тематических станций. Школьники собирали туристические палатки и отвечали на вопросы о походах, вспоминали памятные места, связанные с Аркадием Гайдаром, а также пробовали силы в робототехнике. Особый интерес вызвали соревнования на радиоуправляемых танках, где нужно было пройти полосу препятствий и поразить мишени. Одним из этапов стало управление дронами на специальной трассе.

Отдельной частью квеста стали доклады о проделанной работе за последние два года.

«У нас очень много векторов работы. Одно из них — волонтерство. У нас есть операция «Шаг навстречу», где ребята помогают ветеранам, животным, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и друзьям, которым нужна помощь по учебе», — рассказала координатор детской общественной организации «Тимуровцы XXI века» Жаннета Турченкова.

По итогам испытаний победившая команда получила переходящий вымпел — главный символ слета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.