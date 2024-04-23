В Клину пройдет фестиваль воздухоплавания «Город на ладони»

С 15 по 20 мая 2024 года на территории городского округа Клин пройдет фестиваль воздухоплавания «Город на ладони», который собрал сильнейших пилотов России. В этом году в нем примут участие 20 экипажей тепловых аэростатов. Поддержать пилотов Московской области приедут опытные воздухоплаватели из Москвы, Тулы, Великих Лук, Великого Новгорода, Кунгура, Алтайского края и других городов России, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках фестиваля состоится 7-й Чемпионат России среди женщин по воздухоплавательному спорту, на него уже заявилось 10 женских экипажей, 17-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту, а также будет разыгран приз выдающегося Российского воздухоплавателя Ю. П. Тарана — «Звезда Юрия Тарана».

Удивительный холмистый рельеф и реликтовые леса Клинско-Дмитровкой гряды располагают к проведению воздухоплавательных мероприятий, способных радовать и удивлять всех, кто сможет за ними наблюдать и участвовать в них. Спортивная дирекция планирует предложить аэронавтам максимальное количество разнообразных заданий: на точность, скорость и время полёта. Главный судья планирует приблизить формат соревнований к чемпионатам мира и Европы.

В этом году главным судьей фестиваля «Город на ладони» станет Иван Григорьевич Меняйло, президент федерации воздухоплавательного спорта России. Иван является опытным пилотом-инструктором, мастером спорта, чемпионом России, неоднократным рекордсменом России и мира, главным тренером сборной России по воздухоплавательному спорту, также имеет статус судьи Всероссийской категории. В марте 2023 года в компании с великим российским путешественником Федором Конюховым, поставил новый мировой рекорд по дальности беспосадочного полета на тепловом аэростате (класс АХ-12), преодолев расстояние в 2 540 километров из Кировска Мурманской области до Хатанги Красноярского края.

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