В Клину продолжаются мероприятия по расчистке участка реки Сестра

Протяженность участка расчистки Сестры — 9 686 м, работы начались по завершении нерестового периода, их проводит ООО «Реновация». Извлечение донных отложений производится многофункциональным самоходным земснарядом «Watermaster».

На сегодняшний день проведено удаление аварийной растительности, разработка грунта плавучими землесосными снарядами в объеме 19 тыс. кубометров, срезка водной растительности на площади 1,8 га. Плановое завершение работ — осень 2025 года.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» и губернаторской программы «Реабилитация малых рек Подмосковья».

«История, которая разворачивается на наших глазах сегодня, уникальна. Любимая клинчанами река, столетиями несущая свои воды по территории городского округа и города Клина, впервые вступила в масштабную программу по очистке водного объекта. Объем работ — колоссальный! ⠀ И, надо сказать, что Клин — один из немногих городских округов Подмосковья, который, при поддержке губернатора Андрея Воробьева, в числе первых получил возможность увидеть нашу Сестру чистой и красивой», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.