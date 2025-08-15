В Клину определили места продажи бахчевых культур

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области опубликовало список адресов нестационарных летних точек, которые отвечают требованиям безопасности и качества. В городском округе Клин их 8, сообщает пресс-служба администрации округа.

Палатки для продажи бахчевых в округе Клин расположены в городе и на селе. Приобрести арбузы и дыни можно в поселке Чайковского, в деревнях Поповка и Покровка. В Клину купить сочную зелено-полосатую ягоду приглашают по следующим адресам: улицы Чайковского, дом № 62, корпус 1, Московская, дом № 3, Льва Толстого, дом № 31А, Ленинградское шоссе, дом № 18/22 и Новая, дом № 2.

Как определить, что значит «специально оборудованное место»? Есть несколько требований. Точка оборудована навесом, арбузы не должны лежать на земле, только на специальном настиле высотой не менее 20 см, у продавца есть вывеска с названием организации и, что самое важное, документы на продукцию, которые он обязан предъявить по вашему требованию.

В этом сезоне клинчане уже вовсю покупают бахчевые, но некоторые ждут поздние сорта. И, конечно, каждый сам определяет, где их лучше приобрести.

«Мы, например, старички, привыкли покупать арбузы на рынке, там продавец всегда выберет арбуз сам и всегда он бывает красный и сочный», — сказала клинчанка Мария Егоровна Ступина.

«Мне нравятся арбузы, которые я покупаю на развалах. Очень удобно, что идешь с работы, и возле дома берешь арбуз. Он ведь тяжелый и издалека нести тяжелую сумку не хочется. Рядом с домом — очень удобно,» — сказала молодая мама Ирина Петрова.

Ежегодно в сезон продажи бахчевых Роспотребнадзор напоминает о ключевых правилах безопасности. Они актуальны для любого города России. Главный призыв ведомства — не приобретать арбузы и дыни на обочинах дорог и в местах несанкционированной торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.