В Клину обновляют фасад детской больницы

В стационаре детской больницы на улице Красной в Клину ежегодно лечат сотни маленьких пациентов. Зданию уже много лет. И в сентябре здесь начался ремонт фасада пристройки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ремонт сейчас проводится спокойно, не создает никакие помехи ни для пешеходов, которые идут вдоль стационара, ни для пациентов, которые лежат в детской больнице. То есть созданы все условия, чтобы не навредить ни людям на улице, ни в помещении» — рассказала заместитель главного врача Клинской больницы по педиатрической помощи Ирина Кожемякина.

В задачах подрядчика — обновить фасад и кровлю, заменить водосточную систему, входную группу и козырек. Рабочие уже наложили четыре слоя штукатурки и занимаются покраской стен. В скором времени специалисты приступят к замене вентиляции.

Предварительные сроки окончания работ — середина ноября.

Ремонт выполняют при финансовой поддержке министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.