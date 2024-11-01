В Клину наградили призеров областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья»

Второе место в номинации «Лучший тематический подъезд» по итогам ежегодного регионального конкурса «Лучший подъезд» занял подъезд № 1 дома № 13, корпус 3 на Профсоюзной улице. Его жители преобразили свой подъезд, выбрав для оформления стен тематику «Наука и образование», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская вместе с начальником управления капитального ремонта МКД Министерства ЖКХ Московской области Александром Волковым вручили грамоту самым активным участникам преображения подъезда.

К слову, инициатором уникального оформления подъезда, первым и самым активным его участником стал известный в Клину архитектор Николай Николаевич Леонов. Уже затем к его творческой работе с энтузиазмом присоединились местные школьники, старшее поколение, а также управляющая компания «Клинская Теплосеть», которая помогала с красками и стройматериалами.

Результат — почетное второе место, сплотившая всех жителей радость творчества и гордость за сотворённое!

И это еще не все! В подарок от МинЖКХ жители получили сертификат на коллективное посещение этнографического парка-музея «Этномир».

«Мы надеемся, что предстоящая поездка, ставшая заслуженной наградой для жильцов первого подъезда, еще более сдружит их и вдохновит на новые творческие эксперименты!», — сказала Алена Сокольская.

Ранее в Клину подъезд № 2 в доме № 9 городка Клин-9 стал призером конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», а подъезд дома № 26 по ул. Большая Октябрьская в Клину становился абсолютным победителем конкурса.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.