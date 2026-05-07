В Клину к 9 Мая установили 11 новых плит Бессмертного полка

В Сестрорецком парке Клина 7 мая установили 11 новых гранитных табличек с портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Общее число имен на мемориальной стене достигло 83, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые плиты разместили на мемориальной стене проекта «Бессмертный полк в граните». На них увековечены имена жителей, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции, проявивших мужество и погибших при исполнении долга.

В торжественном митинге приняли участие заместитель главы городского округа Клин Алексей Пятенков и руководитель Клинского отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Денис Филиппов. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. На церемонию пришли родственники павших бойцов, ветераны, действующие военнослужащие, военные медики, курсанты и члены ассоциации ветеранов СВО.

«Бессмертный полк в граните» — уникальный клинский проект, символ неразрывной связи поколений и вечной памяти о защитниках Отечества», — отметил Денис Филиппов.

Он добавил, что увековечить подвиг родных можно, обратившись в центр поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» на улице Мечникова, дом 14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.