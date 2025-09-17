В Клину до конца года установят почти тысячу новых энергоэффективных светильников

Уличное освещение Клина переводят на режим энергосбережения. Работы начались неделю назад и продлятся до конца декабря. За это время в Клину заменят почти 1 тыс. светильников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместо ламповых светильников — современные светодиодные. Кроме энергосбережения, их преимущество в достаточно длительном сроке службы.

«Сейчас идет программа замены неэнергоэффективных светильников — это те светильники, которые потребляют почти полтора два раза больше мощности, нежели те светильники, которые на сегодняшний день ставятся. Это позволяет экономить на потреблении электроэнергии и платежах, соответственно», — рассказал заместитель директора МАУ «Чистый город» Юрий Танель.

Бригада электромонтажников сегодня трудится в центральном микрорайоне Клин. На днях установили энергосберегающие светильники на улице Красной. После контрольной проверки оборудования переехали на Театральную.

«В предыдущие годы замена происходила в основном в поселениях. На этот год есть необходимость именно в городе заменить все светильники ламповые, которые есть. Основная масса будет заменена на Чепеле, в Талицах, Майданово», — прокомментировал заместитель начальника отдела электрических сетей МАУ «Чистый город» Виталий Луконин.

Всего в рамках программы в Клину будут установлены 923 энергосберегающих светильника. По плану все работы по замене и подключению должны продлиться до 29 декабря 2025 года. Монтаж ведется, пробные подключения выполняются. А если жители заметят, что какой-то светильник не работает, то сообщить об этом можно в отдел электрических сетей МАУ «Чистый город».

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.