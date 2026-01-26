В Клинском округе задействуют 120 единиц техники для уборки снега из-за циклона

Сильный снегопад ожидается в городском округе Клин с вечера понедельника, для ликвидации последствий будет привлечено около 120 единиц спецтехники и почти 500 дворников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Синоптики прогнозируют сильный снегопад в городском округе Клин с вечера понедельника, который продлится до конца вторника. За это время ожидается выпадение до 40 см снега, а к концу недели — до 60–70 см.

Для уборки снега планируется задействовать около 120 единиц спецтехники. Из них 96 предоставят МАУ «Чистый город» и арендованные организации, еще 26 — местный бизнес и ресурсоснабжающие компании. К работам также привлекут почти 500 дворников, которые будут очищать дворы и общественные территории.

Вечером в администрации округа состоится расширенное совещание под руководством временно исполняющего полномочия главы округа. На встрече обсудят мобилизацию дополнительных ресурсов и уточнят алгоритм первоочередных работ. В первую очередь будут расчищать и обрабатывать против гололеда дороги с автобусным движением, входные группы многоквартирных домов, а также подъезды к социальным объектам и контейнерным площадкам.

Жителей просят соблюдать осторожность и по возможности ограничить использование личного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.