В Клинском округе волонтеры привели в порядок сад пансионата

Субботник в пансионате «Клинский» прошел 6 апреля в Клинском округе Подмосковья. Волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» и активисты «Единой России» обработали плодовые деревья и открыли новый сезон благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уход за садом пансионата «Клинский» стал для добровольцев доброй традицией. Благодаря теплой погоде работы начали уже в начале апреля. Во время субботника участники провели защитную обработку яблонь и груш.

«Сад пансионата виден с Ленинградского шоссе, где большое движение и все проезжающие по главной транспортной артерии Подмосковья обращают на него внимание. Сад украшает клинский пансионат, и мы с радостью делаем его нарядным», — рассказала начальник отдела по добровольчеству и работе с молодежью Наталья Кривоносова.

Ежегодно к 9 мая сотрудники учреждения, проживающие и волонтеры высаживают новые деревья, вместе ухаживают за ними и собирают урожай. Плоды используют для праздника варенья, которым угощают жителей округа.

«Это связь поколений, где жильцы пансионата ухаживают за садом вместе с молодежью. Сад дает хороший урожай, которым мы делимся с клинчанами», — поделилась руководитель пансионата «Клинский» Татьяна Молчанова.

В руководстве учреждения отметили, что волонтеры давно стали добрыми друзьями пансионата и регулярно предлагают помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.