В Китае запретили пауэрбанки ROMOSS из-за пожароопасности

Запрет на продажу и использование пауэрбанков ROMOSS в Китае из-за высокого риска их возгорания вызвал обеспокоенность среди пользователей, сообщает Infox .

Вследствие опасности самовоспламенения, производители портативных аккумуляторов ROMOSS и Anker инициировали широкомасштабные кампании по отзыву продукции.

Компания ROMOSS официально заявила об отзыве нескольких моделей своих зарядных устройств, включая PAC20-272, PAC20-392 и PLT20A-152. Производитель настоятельно рекомендует пользователям немедленно прекратить использование указанных моделей и вернуть их для последующей утилизации. Данные пауэрбанки уже запрещены к эксплуатации в образовательных учреждениях КНР.

Anker, в свою очередь, также сообщила о проблемах с безопасностью своей продукции, объявив об отзыве свыше 1,1 миллиона устройств PowerCore 10000 (A1263), реализованных в период с июня 2016 по декабрь 2022 года. Согласно данным комиссии по безопасности потребительских товаров США (USCPSC), было зарегистрировано 19 случаев возгорания литиевых аккумуляторов, повлекших за собой ожоги и материальный ущерб, превышающий 60 тысяч долларов.

Пользователям, у которых имеются пауэрбанки Anker, предоставляется возможность получить компенсацию в размере 30 долларов в виде подарочной карты или бесплатно обменять свое устройство на обновленную модель A1388.

Обе компании настаивают на том, чтобы пользователи возвращали вышеуказанные пауэрбанки в специализированные пункты приема литиевых батарей для утилизации, а не выбрасывали их в обычные мусорные контейнеры, чтобы избежать риска возникновения пожара.

В дополнение к этому, эксперты рекомендуют регулярно осматривать свои зарядные устройства на предмет повреждений и приобретать только сертифицированные и надежные модели. При покупке портативных аккумуляторов стоит обращать внимание на отзывы покупателей и рейтинги безопасности. Перед покупкой следует убедиться в наличии сертификатов безопасности, таких как CE или RoHS.