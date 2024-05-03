В Кемерово родители заступились за воспитательницу, заподозренную в избиениях детей

В Кемерово некоторые родители обвинили воспитательницу детсада в том, что она била ребят и заклеивала им рот скотчем. Параллельно с этим за сотрудницу вступились другие родители ее воспитанников, сообщает «Сiбдепо» .

Некоторые из кемеровчан не верят в историю с жестокостью работницы детского сада. Так, мама одной из воспитанниц женщины заявила, что у нее к воспитательнице не было никаких нареканий, а ее ребенок «ходит только к ней». По словам родительницы, она никогда не замечала ни побоев на своей дочке, ни неадекватного поведения со стороны сотрудницы детсада.

«Вот я прихожу в сад за своим ребенком, я забираю ее из детского сада с телесными истязаниями? Это у нее что, должны синяки быть, побои, покраснения даже. Ничего такого не было. <…> Говорят, что она где-то обзывала как-то детей, мама эта пишет нехорошо. Я прихожу за ребенком в 4 часа, утром я бываю, прихожу пораньше, слежу, как себя ведет», — сказала одна из матерей, чей ребенок воспитывается у заподозренной в жестокости воспитательницы.

Более того, по словам женщины, родители даже готовы коллективно обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы поддержать воспитательницу.

После сообщений о жестоком поведении воспитательницы детсада в Кемерово было возбуждено уголовное дело. Председатель СК Бастрыкин поручал лично доложить ему о ходе проверки.