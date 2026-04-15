В Кемерове школьники устроили травлю учителей в TikTok
Кемеровские школьники затравили учителей в TikTok
В Кемерове школьники и студенты начали публиковать в TikTok ролики с оскорблениями в адрес учителей. Под тренд уже попали педагоги двух городских школ, сообщает Сiбдепо.
В соцсети появились два видео, в которых подростки наложили лица педагогов на фрагмент с нецензурной бранью. На момент звучания мата в роликах показывают фотографии учителей, к которым авторы выражают негативное отношение.
По данным издания, пострадали педагоги школы № 93 в Ленинском районе и школы № 36 в Рудничном районе Кемерова.
Ролики были опубликованы в течение суток и быстро распространились в TikTok. Официальных комментариев от образовательных учреждений на момент публикации не поступало.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.