В Кемерове школьники устроили травлю учителей в TikTok

В Кемерове школьники и студенты начали публиковать в TikTok ролики с оскорблениями в адрес учителей. Под тренд уже попали педагоги двух городских школ, сообщает Сiбдепо .

В соцсети появились два видео, в которых подростки наложили лица педагогов на фрагмент с нецензурной бранью. На момент звучания мата в роликах показывают фотографии учителей, к которым авторы выражают негативное отношение.

По данным издания, пострадали педагоги школы № 93 в Ленинском районе и школы № 36 в Рудничном районе Кемерова.

Ролики были опубликованы в течение суток и быстро распространились в TikTok. Официальных комментариев от образовательных учреждений на момент публикации не поступало.

