сегодня в 11:14

В КДЦ «Заря» в Балашихе начался монтаж мебели

В ходе выездного мероприятия глава Балашихи вместе с руководителями профильных управлений администрации осмотрел ход капитального ремонта культурно-досугового центра «Заря» в микрорайоне Заря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Объект находится в финальной стадии, основные работы завершены.

«Важно отметить, что помимо реконструкции самого культурно-досугового центра, на эту территорию частично переезжает наша детская школа искусств, здесь же разместится и библиотека. Таким образом, это пространство станет настоящим центром микрорайона. Планируем по завершении всех работ в скором времени провести первое мероприятие», — подчеркнул Сергей Юров.

Замначальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов рассказал, что на сегодняшний день завершается внутренняя чистовая отделка. Полностью смонтировано оборудование концертного зала.

«На данный момент подрядчику осталось завершить работы по устройству входной группы здания, благоустройству территории, работы по комплектованию оборудованием и мебелью учебных классов и фойе первого и второго этажей», — отметил Павел Вечтомов.

В рамках государственной программы обновленный КДЦ «Заря» станет современным культурным центром. Работы на объекте начались в конце 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.