В Казахстане приняли закон о домашнем насилии после скандала с экс-министром
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В Казахстане приняли закон о домашнем насилии после убийства 31-летней Салтанат Нукеновой ее супругом, бывшим министром экономики страны Куандыком Бишимбаевым, сообщает SHOT.
На фоне жестокого убийства Нукеновой власти Казахстана оперативно приняли закон о домашнем насилии. Теперь ответственность за подобные преступления — вплоть до пожизненного заключения. Именно такой срок может грозить Бишимбаеву.
В ночь на 9 ноября 2023 года экс-министр отдыхал вместе с супругой в ресторане BAU в Астане. Заведение было закрыто на спецобслуживание. На камерах наблюдения видно, как пара вышла из лифта, после чего Бишимбаев начал жестоко избивать Нукенову руками и ногами, а затем оставил ее умирать.
Когда политик увидел, что жене плохо, он не стал вызывать скорую, а позвонил гадалке. На суде Бишимбаев постоянно менял показания и даже спорил с судмедэкспертами.
Он заявлял, что всего несколько раз ударил жену, а смертельные повреждения она получила сама во время падений. При этом экс-министр признался, что четко осознавал свои действия и наносил удары с мыслью о том, чтобы серьезно не навредить Нукеновой.
История убийства молодой супруги Бишимбаева вызвала широкий резонанс. Общественность требует максимального наказания для бывшего министра — пожизненного заключения.