В Казахстане приняли закон о домашнем насилии после скандала с экс-министром

На фоне жестокого убийства Нукеновой власти Казахстана оперативно приняли закон о домашнем насилии. Теперь ответственность за подобные преступления — вплоть до пожизненного заключения. Именно такой срок может грозить Бишимбаеву.

В ночь на 9 ноября 2023 года экс-министр отдыхал вместе с супругой в ресторане BAU в Астане. Заведение было закрыто на спецобслуживание. На камерах наблюдения видно, как пара вышла из лифта, после чего Бишимбаев начал жестоко избивать Нукенову руками и ногами, а затем оставил ее умирать.

Когда политик увидел, что жене плохо, он не стал вызывать скорую, а позвонил гадалке. На суде Бишимбаев постоянно менял показания и даже спорил с судмедэкспертами.

Он заявлял, что всего несколько раз ударил жену, а смертельные повреждения она получила сама во время падений. При этом экс-министр признался, что четко осознавал свои действия и наносил удары с мыслью о том, чтобы серьезно не навредить Нукеновой.

История убийства молодой супруги Бишимбаева вызвала широкий резонанс. Общественность требует максимального наказания для бывшего министра — пожизненного заключения.