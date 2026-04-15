В Кашире восстановили лес у деревни Смирновка

Участок леса у деревни Смирновка в городском округе Кашира за семь лет прошел путь от санитарной вырубки до молодого соснового массива. Здесь высадили более 4 тысяч саженцев, которые достигли высоты около двух метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несколько лет назад территория возле деревни Смирновка представляла собой участок после санитарной вырубки: лес, поврежденный короедом, был полностью удален, почва оставалась открытой, структура насаждений была нарушена. Работы по восстановлению начались с расчистки и подготовки земли.

В рамках акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы» жители округа совместно со специалистами высадили более 4 тысяч саженцев сосны. Посадки проводились по установленной схеме с соблюдением требований к глубине корневой системы. В последующие годы специалисты выполняли агротехнический уход, контролировали приживаемость и заменяли выпавшие растения.

Через семь лет саженцы выросли примерно до двух метров. Участок перешел в стадию молодого леса, соответствующего нормативам по породному составу и плотности.

«Мы высаживали совсем небольшие саженцы. Тогда это выглядело как открытое поле. Сейчас сюда возвращается лес — уже видно, как участок закрывается, появляется тень, меняется сама среда», — рассказала участник акции, житель Каширы Татьяна Трусова.

Представитель лесничества Анна Пласечук пояснила, что на месте очага поражения короедом был проведен полный цикл работ — от санитарной рубки до ухода за культурами.

«Сегодня мы фиксируем устойчивый рост сосны и хорошую приживаемость. Участок перешел из категории проблемных в восстановленные», — отметила она.

Всего в городском округе Кашира восстановлено более 1,5 гектара леса в деревнях Смирновка и Топканово. В экологических акциях приняли участие более 200 жителей, которые высадили свыше 8 тысяч саженцев хвойных пород на территориях, пострадавших от вредителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.