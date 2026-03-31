В Кашире успешно работает современное производство корпусной мебели

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Кашира Роман Пичугин посетил производственную площадку ООО «МФС-77» в Кашире. Предприятие специализируется на выпуске корпусной мебели по индивидуальным проектам под брендом «МИКСОН», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

История компании началась в 2003 году с небольшого цеха по производству мебельной фурнитуры. Сегодня это современное высокотехнологичное производство, которое постоянно развивается.

На фабрике используется оборудование с числовым программным управлением, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции на всех этапах. В производстве применяются преимущественно отечественные материалы. Сегодня в каширском подразделении трудоустроены 44 человека, 32 из которых — жители нашего округа.

Коллектив предприятия активно участвует в социальной жизни округа. В рамках партийного проекта «Добрые дела» фабрика оказывает адресную помощь семьям военнослужащих, ветеранам и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Руководство и сотрудники не раз откликались на благотворительные акции, поддерживая инициативы местного отделения «Единой России».

«Предприятие — яркий пример того, как малый бизнес перерастает в крупное современное производство. Предприятие создает рабочие места, вносит вклад в экономику округа и активно участвует в наших „Добрых делах“, помогает землякам. Это особенно ценно. Важно, что здесь используют отечественное сырье и развивают импортозамещение. Такие проекты — основа реализации народной программы „Единой России“ в части поддержки предпринимательства и занятости. Будем и дальше помогать местным производителям», — отметил Роман Пичугин.

В ходе визита глава округа обсудил с руководством фабрики перспективы дальнейшего развития, вопросы налоговых поступлений и возможности расширения производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.