В Кашире прошел концерт ко дню матери для участников проекта «Активное долголетие»

Для участников проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира 27 ноября прошел праздничный концерт «Мамино сердце», посвященный Дню матери. В ходе этого особого мероприятия творческий вокальный коллектив «Журавушка» и артисты из студий «Новые голоса» исполняли нежные и трогательные песни о материнской любви, дружбе и преданности, создавая атмосферу тепла и душевности. В течение всего концерта участники активно проявляли свою благодарность, восхищение, уважение и любовь своим мамам и бабушкам, делая этот праздник особенным и запоминающимся, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выступление прошло в уютной, дружеской обстановке, наполненной добрыми чувствами и искренними эмоциями. Это было яркое и трогательное событие, которое не только подарило слушателям много положительных впечатлений, но и напомнило о ценности материнской любви и заботы. Такой концерт стал прекрасной возможностью выразить свою благодарность и признательность самым родным и близким людям, подарив всем участникам тепло, радость и хорошие воспоминания.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.