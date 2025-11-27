В Кашире прошел интерактив для студентов «Курение или здоровье — выбор за вами!»

21 ноября преддверии Международного дня отказа от курения в корпусе Кашира Профессионального колледжа «Московия» СП прошла насыщенная интерактивная игра, посвященная здоровью и профилактике табакокурения среди студентов I курса. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовало и провело специалист по социальной работе с молодежью Каширского молодежного центра Наталья Турочкина.

Студенты активно участвовали в обсуждении темы вреда курения, отвечали на вопросы и выполняли увлекательные задания, направленные на формирование осознанного отношения к своему здоровью. Специалист подчеркнула, что употребление табачных изделий несовершеннолетними незаконно и влечет за собой административную ответственность.

В завершение участники вместе приняли участие в флешмобе «Мы не курим, присоединяйся!». Все выразили единодушное мнение — здоровье человека в первую очередь зависит от его личных решений.

Мероприятие напомнило молодым людям о необходимости вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и интересно проводить свободное время, заботясь о своем будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.