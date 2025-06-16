В Кашире прошел экологический фестиваль «Мусорный шик»

В городском парке Каширы прошел экологический фестиваль «Мусорный шик». В рамках фестиваля состоялся показ моды с уникальными нарядами из вторичных материалов, творческие мастер-классы, лекторий, медитация под поющие чаши, ярмарка мастеров, чаепитие и другие активности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы сегодня собрались, чтобы показать, что из мусора можно сделать красоту. Обратить внимание людей, что не надо засорять планету мусором и переработка важный шаг в наши дни», — отметила одна из участниц экологического фестиваля.

С 2015 года фестиваль собирает всех, кто хочет изменить отношение к миру вокруг себя — с заботой, с вдохновением, с уважением к природе и человеку. Автором фестиваля является Александра Страчкова.

В Московской области для жителей и гостей подготовят уникальные фестивали и выставки, которые проведут в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.