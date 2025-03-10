В Кашире поздравили сына участника СВО с Днем рождения

В Кашире поздравили с Днем рождения сына нашего Героя-участника СВО Даниила. Мальчику исполнилось 10 лет, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Подарки имениннику вручили глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов и депутат окружного Совета депутатов Наталья Зайцева.

Мальчик учится в школе № 1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова. И директор учебного заведения, и учителя отмечают ярко выраженные творческие способности Даниила, его доброжелательность и вежливость.

«Даниил любит фантазировать, сочинять и рассказывать свои истории. С удовольствием посещает занятия по лего-конструированию. Активно участвует в жизни класса», — рассказывает классный руководитель.

Мальчик увлеченно рисует. Сейчас он работает над комиксами. «Героев я придумываю сам. Их образы создаю по песням своих любимых групп — „Кино“, „Король и Шут“. У „Короля и Шута“ особенно нравится „Лесник“, а у Виктора Цоя — „Хочу перемен!“, — объясняет Даниил.

Еще одно любимое занятие мальчика — танцевать.

Сейчас Даниил вместе с мамой, старшим братом и младшей сестрой ждет возвращения домой отца-Героя.

С Днем рождения, Даниил! Пусть сбудутся все твои желания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили Губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!», — высказался Воробьев.