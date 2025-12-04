В Кашире открыли зимний сезон праздничным шествием и концертом 1 декабря

Открытие зимнего сезона прошло 1 декабря в Кашире с костюмированным шествием, концертом и зажжением новогодних елок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире 1 декабря состоялось открытие зимнего сезона. Мероприятие началось с костюмированного шествия, в котором участвовали дети, взрослые и представители организаций. Участники шествия прошли по улицам города в ярких костюмах под музыку, создавая праздничную атмосферу.

На главной площади прошла концертная программа с выступлениями вокальных и танцевальных коллективов, а также поздравлениями от жителей. Концерт включал музыкальные номера и танцы, что сделало праздник запоминающимся для всех гостей.

Завершилось мероприятие торжественным зажжением новогодних елок. Площадь наполнилась огнями, создав атмосферу уюта и волшебства. Открытие зимнего сезона подарило жителям и гостям города радость и праздничное настроение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.