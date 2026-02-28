В Кашире обсудили вопросы уборки, дорог и поддержки семей участников СВО

25 февраля в поселке Большое Руново прошла выездная администрация. Жители смогли обратиться к главе городского округа Кашира, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Роману Пичугину, его заместителям, депутатам окружного Совета и руководителям профильных служб, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Надежда Николаевна подняла вопрос качества уборки подъездов и прилегающей территории. Управляющей компании поручено представить график регулярной уборки и обеспечить его соблюдение. Исполнение взято на контроль.

Анастасия Сергеевна, супруга участника СВО, обратилась за содействием в оформлении документов для мужа. Профильному блоку поручено подготовить перечень необходимых документов и порядок действий. Вопрос будет решен в приоритетном порядке.

В ходе встречи также поступили обращения по содержанию дорог, освещению отдельных участков и благоустройству общественных пространств. Часть вопросов проработана на месте с участием профильных служб. По остальным определены ответственные и установлены сроки исполнения.

Выездной формат позволяет рассматривать обращения без промежуточных этапов и формировать решения с учетом конкретной ситуации на территории. Все вопросы зафиксированы и остаются на контроле до полного исполнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.