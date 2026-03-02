В Калининце отметили 70-летие детского сада Солнышко

Юбилейный концерт к 70-летию детского сада № 56 «Солнышко» прошел 27 февраля во Дворце культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец Наро-Фоминского округа. Сотрудников и ветеранов учреждения поздравили представители округа и Мособлдумы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный вечер объединил педагогов, воспитанников, выпускников и родителей. Со сцены вспоминали историю детского сада, открытого в 1956 году, первых заведующих и этапы развития учреждения. Отдельно отметили капитальный ремонт, после которого здание обновилось, а также вклад коллектива, который на протяжении десятилетий создает для детей атмосферу заботы и поддержки.

За 70 лет работы детский сад стал для многих семей вторым домом. Педагоги не только обучают и воспитывают детей, но и помогают им сделать первые шаги во взрослую жизнь, раскрыть способности и научиться дружить.

В этот вечер коллективу вручили благодарственные письма Мособлдумы от депутата Александра Баранова, главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ и начальника территориального управления Калининец Николая Шарапова. Главной наградой для сотрудников остаются признательность родителей и теплые воспоминания выпускников о годах, проведенных в «Солнышке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.