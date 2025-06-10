В кадетской школе Воскресенска начал работу лагерь дневного пребывания «Юнармия»

На базе МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа» стартовал лагерь дневного пребывания под названием «Юнармия». Он будет работать в течение трех недель. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«За три недели в лагере побывают 50 детей со всего Воскресенска в возрасте от 6 до 15 лет. Большая часть из них — ученики школы. В нашем лагере есть и наши ученики, и дети из других школ. Если остаются путевки, которые не были реализованы среди наших школьников, мы предоставляем их другим ребятам через управление образования», — рассказала начальник лагеря Лейла Новикова.

Ежедневно с 8:30 до 14:30 для детей будут проводить мастер-классы, игровые программы и квесты. В рамках программы особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию, что является одной из главных задач лагеря. Участники смогут узнать основы военной подготовки и даже научатся оказывать первую медицинскую помощь, что, безусловно, полезные навыки для каждого ребенка.

Смена в лагере «Юнармия» завершится 9 июля, и все дети, прошедшие через эту программу, получат не только новые знания и навыки, но и массу положительных эмоций, а также возможность завести новых друзей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.