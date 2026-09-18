В Ивантеевке обновили мемориальный сквер «Журавли»

В Ивантеевке 17 сентября открыли обновленный сквер «Журавли» с фонтаном, озеленением и новыми зонами отдыха у мемориала павшим воинам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре Ивантеевки завершили благоустройство сквера «Журавли». Мемориал павшим воинам, открытый в 2007 году, сохранили в первоначальном виде. Главным элементом обновленной территории стал современный фонтан с водным зеркалом, в котором отражается композиция с бронзовыми птицами.

На открытии комплекса 17 сентября заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков отметил, что главной задачей проекта было сохранить памятник. В сквере также высадили молодые деревья и цветущие кустарники, установили современные скамьи и качели.

Продолжением благоустройства станет создание пешеходной зоны на соседней улице Дзержинского. Она соединит мемориальное пространство с новой городской прогулочной территорией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.