В Истре расчистили автобусные остановки на Волоколамском шоссе после снегопада

Дорожные службы Истры 29 января очистили от снега автобусные остановки на 52-м километре Волоколамского шоссе и других улицах.

В Истре 29 января подрядная организация с раннего утра приступила к уборке снега на автобусных остановках. Особое внимание уделили остановке «52-й километр» на Волоколамском шоссе, которой активно пользуются жители садовых товариществ и дачники.

Бригада работала с соблюдением всех мер безопасности: у обочины разместили грузовик с предупреждающими знаками, чтобы водители заранее замечали рабочих. Для уборки использовали ручной роторный снегоуборщик, что позволило быстро очистить снег у бордюра и обеспечить подъезд автобусов к павильону. Сам павильон и подходы к нему сотрудники убрали вручную лопатами.

Работы на одной стороне шоссе заняли около тридцати минут, после чего бригада перешла на противоположную сторону. Кроме Волоколамского шоссе, в этот день подрядчики расчистили остановки на улице 9-й Гвардейской дивизии и улице Ленина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.