В Истре провели осенние работы по озеленению территорий

В городском округе Истра проводятся осенние работы по озеленению на дворовых территориях и общественных пространствах по просьбам жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, 2 октября во дворах на ул. Советской, вблизи домов 25, 27 и 28 высадили 12 кустарников сирени и 5 елочек. А 1 октября во дворе на ул. Босова, д. 24, посадили 5 молодых лип и 3 клена.

В рамках комплексного благоустройства территорий проводится высадка зеленых насаждений. Например, на прошедшей неделе в Дедовске во дворе на ул. Спортивной, д. 6, высадили 15 кустов молодого кизильника.

Сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» помогают жителям с организацией красивых цветников. Так, в Истре, на ул. 9-й Гвардейской Дивизии, д. 38, завезли землю для цветника, который местные жители разбили возле детской площадки. В палисаднике уже растут многолетние растения, но сотрудники зеленого хозяйства предложили добавить в клумбу еще и луковичные растения.

Работы по посадке растений по просьбам жителей в ближайшее время продолжатся и в микрорайоне «Восточный». Здесь планируется высадить цветущие кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.