В Истре прошел фестиваль «Все вместе»

В Истре с размахом прошел второй семейный фестиваль «Все вместе», организованный союзом многодетных семей. Это мероприятие собрало несколько сотен жителей разных возрастов со всех уголков Истринского округа, объединив их в одном большом и радостном событии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль начался с крестного хода и молебна, что придало празднику особую духовную атмосферу. Затем последовал семейный парад, который стал настоящим украшением мероприятия. Почетные гости, творческие выступления родителей и детей на концерте, а также разнообразные мастер-классы привлекли внимание всех участников.

На протяжении всего дня можно было наслаждаться угощениями, получать подарки и участвовать в различных активностях. Далее детей ждала веселая дискотека, которая стала ярким завершением насыщенного дня. Этот праздник оставил самые теплые и радостные впечатления у всех, кто принял в нем участие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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