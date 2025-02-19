В Истре продолжится ремонт тротуаров в 2025 году

В предыдущие годы на территории муниципалитета Истра была проведена масштабная по своему объему работа в рамках программы «Пешком». В общей сложности обустроено более 97 тротуаров протяженностью почти 9 км, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в 2021 году обустроили 19 тротуаров длиной 1,8 км, в 2022 году — 27 тротуаров (2,8 км), в 2023 году — 36 тротуаров (2,5 км), в 2024 году — 15 тротуаров (1,5 км).

Несмотря на уже большую проведенную работу запрос на этот вид благоустройства у жителей остается востребованным. Администрация муниципалитета это видит через все формы обратной связи, включая в том числе и проведенные в прошлом году «выездные администрации». А потому в 2025 году работа в данном направлении будет продолжена.

На текущий момент исходя из поступивших обращений и в рамках реализации программы «Пешком» уже внесено в план 11 адресов.

5 тротуаров в Истре:

ул. Восточная, от д. 15 до д. 17

ул. ЭХ «Большевик», д. 18

ул. Босова д. 10А, 8А, ул. Юбилейная д. 14А, ч. 1

ул. Босова д. 10А, 8А, ул. Юбилейная д. 14А, ч. 2

от ул. Ленина д. 23 до ул. Фабричная

2 тротуара в Дедовске:

ул. Гагарина д. 17, 19, ул. Ударная д. 2 до двора на ул. Школьный проезд, д. 1-6

от ул. 2я Волоколамская, д. 43 до ул. Осипенко, д. 49

3 в Новопетровском:

от ул. Юннатская до ул. Октябрьская, к поликлинике

от ул. Юннатская до ул. Школьная, до школы-интернат

от ул. 1-я Железнодорожная до платформы Устиновка

А также 1 адрес в Кострово:

тротуар, ведущий к детскому саду.

Наибольшая часть благоустраиваемых пешеходных зон является подходами к социально-значимым объектам.

Всю работу планируется начать в весенне-летний период при наступлении благоприятных погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.