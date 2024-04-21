В Истре обсудили проведение Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы»

На рабочем совещании в городском округе Истра обсудили подготовку к проведению традиционной Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», которая проводится по уже заложенной традиции ежегодно в преддверии 9 мая, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в нашем муниципалитете акция пройдет сразу на 25 площадках, наибольшая часть из которых будет расположена в общеобразовательных школах. Центральной же локацией для проведения акции, как и в прошлом 2023 году, станет музей «Новый Иерусалим».

26 апреля партия «Единая Россия» уже в шестой раз проведет самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны — «Диктант Победы». К патриотическому мероприятию в городском округе Истра присоединится порядка 800 жителей — это школьники, представители волонтерских движений и общественных организаций, участники Специальной военной операции, депутаты, а также члены Истринского клуба «Активное долголетие», где впервые с этого года будет расположена одна из площадок диктанта.

В нынешнем году блок вопросов будет посвящен 80-летию полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим значимым датам.

Старт акции в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.