В Истре готовят детские игровые площадки к лету

Прямо сейчас в муниципальном округе Истра готовят детские игровые площадки к лету. Для данной работы в коммунальной службе МБУ «ДОДХИБ» создано пять бригад. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделяется безопасности, поэтому ежедневно рабочие проводят осмотры состояния элементов, узлов крепления и при необходимости их ремонтируют: выполняют замену карабинов, термоусадки цепей качелей и прочее. Так, в рамках подготовки к летнему сезону ремонт различных игровых элементов был проведен более чем на 95 площадках.

Помимо этого, в перечень работ также входит ремонт песочниц, лавочек, ограждений, точечное восстановление противоударного покрытия, которое со временем изнашивается.

Более чем на 200 игровых элементах обновили краску, а на более 60 удалили граффити. К сожалению, с приходом теплого периода вандальные действия начинают проявляться чаще, и не только в виде нанесения различных надписей и рисунков, но и в целом порчей имущества.

Жителей округа просят при фиксировании ненормативного состояния детской площадки обязательно сообщать об этом специалистам МБУ «ДОДХИБ» по телефонам: 8 (495) 127-73-11 и 8 (901) 185-81-74. В будние дни — с 8:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.