В Иране заблюрили ноги главы МИД Финляндии Валтонен

Федеральный иранский телеканал IRIB размыл детали изображения открытых ног главы МИД Финляндии Элины Валтонен в ходе трансляции двухсторонней встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, сообщает «Царьград» .

В рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке иранская делегация организовала ряд встреч с представителями различных государств. Иранское государственное телевидение IRIB осуществляло трансляцию этих переговоров.

При освещении этих событий иранские телевизионные каналы подвергли цензуре внешний вид министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и главы шведской дипломатической миссии Марии Мальмер Стенегард. В частности, была применена ретушь к их ногам, поскольку иранские СМИ посчитали юбку финского министра слишком короткой.

Действующее законодательство Ирана требует от женщин ношения скромной одежды, закрывающей руки, ноги и волосы, таким образом, демонстрируя соответствие нормам ислама.

