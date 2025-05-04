В Индии бык перепутал корову со скутером и проехался на нем по проезжей части

В Индии бык перепутал корову со скутером и случайно проехался на нем по дороге. Инцидент случился в городе Ришикеш, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как бык прогуливается по городу. Затем он замечает припаркованный скутер и становится на него.

Скутер начал ехать вместе с быком. Через несколько метров млекопитающее врезалось в стену. Пострадало только транспортное средство.

Ранее взбесившийся 500-килограммовый бык раздавил людей на празднике в Испании. Инцидент произошел в городе Аркос-де-ла-Фронтера.