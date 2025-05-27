В июне мобильные ветеринарные пункты будут работать в более 50 парках Подмосковья

Зарегистрировать питомца в едином региональном реестре, чипировать и вакцинировать против бешенства и других болезней в Подмосковье можно прямо в парках. Там в течение всего теплого сезона будут работать передвижные ветеринарные пункты — в план на июнь включено более 50 локаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Это удобный формат для владельцев — без посещения ветклиники можно проверить здоровье питомца, пройти вакцинацию и поставить животное на учет с внесением данных о хозяине. Для этого потребуется микрочип, который вводится подкожно в область холки. Каждый чип имеет уникальный код — он присваивается животному. Если питомец убежит или потеряется, нашедшему достаточно привести его в ближайшее ветеринарное учреждение, где специалисты просканируют код и свяжутся с владельцем», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Акция в парках региона проводится Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Министерством благоустройства Московской области. Так, 1 июня ветеринары будут дежурить в парке «Бронницкий луг» с 14 до 18 часов, на территории парка «200-летия Егорьевска» с 14 до 16 часов и в парке «Сестрорецкий» в Клину с 14 до 16 часов. С подробным графиком и временем на весь месяц можно ознакомиться на сайте.

Регистрация проводится бесплатно во всех государственных ветеринарных клиниках и в мобильных офисах в парках. В случае отсутствия чипа у питомца, введение оплачивается отдельно по доступной цене. Собак в регионе ставить на учет обязательно — с марта за отсутствие регистрации введена административная ответственность. Требование распространяется как на взрослых особей, незарегистрированных в Реестре ранее, так и на щенков — им провести процедуру необходимо в течение 14 дней после достижения 3-х месяцев. Кошек и других животных также можно регистрировать, но уже по желанию владельца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.