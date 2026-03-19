В ХМАО 48 поселений рискуют попасть в зону паводка

По данным Росгидромета, этой весной в Югре в зону возможного подтопления могут попасть 48 населенных пунктов, где живут около пяти тысяч человек, сообщает muksun.fm .

Губернатор Руслан Кухарук рассказал о готовности региона к паводку. Повышение уровня воды ожидается на Оби, Иртыше и Северной Сосьве. Даже при благоприятном сценарии в ряде территорий традиционно возникают подтопления.

В социальных сетях жители уже обсуждают риски и публикуют фото темнеющего льда на Оби. По прогнозам синоптиков, потепление может начаться в ближайшие дни, что ускорит ледоход.

Среди наиболее уязвимых точек жители называют Сургут — район реки Черной и СНТ «Газовик», Нижневартовск, где Обь ранее поднималась до рекордных отметок, а также населенные пункты Ханты-Мансийского района вдоль Иртыша. В зоне риска остаются садовые товарищества, расположенные в низинах у водоемов. Владельцы участков заранее вывозят мебель и ценные вещи, готовясь к возможному подъему воды.

