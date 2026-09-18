В Химках жители голосуют онлайн и на избирательных участках

Жители Химок с 18 по 20 сентября голосуют на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и Совета депутатов округа очно, на дому или дистанционно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Химок участвуют в выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и Совета депутатов округа. Проголосовать можно дистанционно, на избирательном участке или на дому.

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании принимали через портал «Госуслуги» до 14 сентября включительно. Подавшие заявку могут голосовать онлайн в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Доступ к платформе ДЭГ открывается через «Госуслуги».

«Я лично проголосовал с помощью ДЭГ. Очень удобно и быстро. В целом я бы хотел отметить высокий уровень организации выборов в нашем городском округе», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

В Химках работают 118 избирательных участков во всех микрорайонах округа. Они принимают жителей с 8:00 до 20:00. Голосование на дому доступно маломобильным гражданам, пенсионерам и людям, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья. Заявление в участковую избирательную комиссию можно подать лично или через представителя до 14:00 20 сентября.

Жители, находящиеся в другом районе Московской области, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать по месту фактического нахождения. Голосование завершится 20 сентября в 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.