В Химках земельные контролеры выявили и снесли незаконный бизнес на берегу пруда

В результате мониторинга земельных участков на предмет соблюдения земельного законодательства отделом муниципального земельного контроля городского округа Химки выявлена и пресечена незаконная предпринимательская деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В деревне Юрлово сельского поселения Кутузовское на землях неразграниченной государственной собственности предприимчивые люди организовали платную рыбалку со сдачей беседок в аренду. Такое использование чужого земельного участка без права на него карается в соответствии с действующим законодательством.

После того, как материалы были направлены земельными инспекторами на межведомственную комиссию, незаконно установленные конструкции были снесены. Берег пруда очистился от беседок, навесов, ограждений. Теперь, после устранения нарушения, жители городского округа Химки беспрепятственно и бесплатно могут рыбачить и проводить свой досуг на пруду.

Для более эффективной борьбы с нарушениями земельного законодательства и удобства жителей Минмособлимущество доработало мобильное приложение «Народный инспектор» на базе портала «Добродел». С его помощью каждый житель области может сообщить о выявленных признаках нецелевого использования земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.