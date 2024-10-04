В Химках вручили награды 100 лучшим педагогам накануне Дня учителя

В преддверии Дня учителя в Химках наградили лучших работников образовательных учреждений городского округа. За значительные успехи в работе были отмечены 100 педагогов. Торжественное мероприятие провели в школе № 31, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Учитель — это человек, который не только учит, но и сам учится, ежедневно находится в поисках новых тем, идей и проектов. Тем самым вы подаете пример не только ученикам, но и всем нам», — обратился к собравшимся председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Участие в церемонии награждения приняли депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, начальник Управления по образованию Юрий Кандалов, а также муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Владимир Суслов. Они отметили значительные успехи учителей, директоров и других сотрудников сферы образования, показавших высокие результаты своей работы.

«Профессия учителя — одна из самых важных и благородных. Учителя не просто дают нам знания, они формируют наше мировоззрение, воспитывают в нас лучшие качества, помогают найти свой путь в жизни. Поздравляю всех педагогов с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, творческих успехов и благодарных учеников», — поделился Валентин Герасимов.

Педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма, в том числе от Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Московской области и других ведомств.

В числе награждаемых — учитель русского языка и литературы школы № 8 Любовь Нагаева. Любовь Николаевна стала преподавать сразу после окончания института и посвятила работе в школе почти 50 лет. Любовь к профессии она передала дочерям и внучке. Общий педагогический стаж их семейной династии — 200 лет. За десятки лет добросовестного труда и большой вклад в развитие сферы образования, педагога наградили знаком администрации Химок «За труды и усердие».

«С самого детства я мечтала стать только учителем, учила соседских детей читать и считать. В школе я проработала уже много лет и остаюсь верна своей профессии. Очень горжусь своими детьми и их достижениями, стараюсь вложить в них всё самое лучшее. От того, как мы воспитаем молодое поколение, зависит наше будущее», — рассказала учитель.

Педагогов поздравили не только почетные гости, но и ученики городского округа, выступившие с тематическими творческими номерами.

В Химках работает около 2 тысяч учителей. Только в этом году в школы городского округа пришли более 200 новых педагогов. Для учителей в Химках действуют различные льготы и меры поддержки. Например, они получают компенсацию за аренду жилья, а также могут принять участие в региональной программе «Социальная ипотека».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.