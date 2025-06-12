В Химках в преддверии Дня России наградили трудовые династии города

В преддверии Дня России в Центральной детской школе искусств в Химках провели награждение представителей трудовых династий, волонтеров и активных жителей, которые участвуют в реализации патриотической программы «Успех V единстве поколений». На встрече звучала музыка, слова благодарности и гордости за тех, кто вносит свой вклад в жизнь Химок, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы Ирина Жданкина, а также депутаты Инна Монастырская, Валентин Герасимов, Наталья Каныгина, Николай Томашов и Ирина Спирина. Они вручили награды представителям трудовых династий Химок и выразили искреннюю признательность за многолетний труд, преемственность поколений и вклад в благополучие города.

«Химки по праву гордятся своими трудовыми династиями. Врачи, военные, учителя, полицейские, пожарные и представители других профессий из поколения в поколение передают не только навыки, но и традиции служения родному городу и стране. Такие династии — это живая история Химок. Они показывают молодым пример преданности делу, ответственности и любви к своей родине. Важно помнить об их вкладе и рассказывать об их достижениях, чтобы укреплять связь между поколениями», — рассказала Инна Монастырская.

Особую часть мероприятия посвятили волонтерам, которые сегодня играют важнейшую роль в сборе гуманитарных грузов для бойцов СВО, помогают семьям военнослужащих, оказывают психологическую и бытовую поддержку. Почётный гость встречи — участник боевых действий специальной военной операции Владимир Коннов в своём выступлении подчеркнул, насколько важна поддержка бойцов, находящихся сейчас на передовой.

Атмосферу праздника на награждении создали учащиеся и педагоги ЦДШИ, которые подготовили музыкальные номера. Юные вокалистки Эвелина Азимова и Яна Иванько исполнили песни «Моя Россия» и «Журавли», а преподаватель класса баяна Иван Фирсанов порадовал зрителей исполнением легендарной «Смуглянки».

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