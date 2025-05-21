В Химках стартовали работы по благоустройству дворов

В Химках приступили к благоустройству дворовых территорий. Работы стартовали по шести адресам в Старых и Новых Химках, а также в микрорайоне Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вблизи домов № 9, 9А и № 11 на улице Родионова, № 30, 30А, 32 и 34 на улице Молодежная, а также вблизи домов № 5 на улице Парковая и № 72 на Юбилейном проспекте приступили к замене асфальтобетонного покрытия. Специалисты снимают изношенное покрытие, укладывают новый асфальт и устанавливают бортовые камни.

Кроме того, замену дорожного полотна проводят у дома № 4 на улице Чкалова, № 12, 14, 16 и 18 на улице Мичурина, а также № 19 и 20 на улице Зеленая в Левобережном. Здесь также приведут в порядок детские площадки. Обновленный игровой комплекс появится и во дворе домов № 13 и 14 на улице Зеленая.

Ремонт проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Обязательно перед стартом работ сотрудники «Объединенного городского хозяйства» проводят встречи с жителями для согласования проектов благоустройства.

Работы по благоустройству дворов запланированы в каждом микрорайоне округа. В этом году специалисты обновят 22 дворовые территории Химок.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.