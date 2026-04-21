В Химках стартовала акция «Неделя безОпасности»

Всероссийская просветительская акция «Неделя безОпасности» проходит в Химках с 20 по 24 апреля 2026 года при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу. Участники изучат вопросы финансовой, информационной и социальной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция направлена на повышение правовой грамотности молодежи и формирование навыков распознавания угроз, противодействия мошенничеству и деструктивному влиянию. Организаторы отмечают, что проект помогает участникам научиться защищать себя и окружающих, а также способствует созданию безопасной социальной среды.

Программа рассчитана на четыре возрастные группы: школьников 14–18 лет, студентов 16–22 лет, работающую молодежь и молодые семьи, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

В рамках акции пройдут тематические лекционные дни по пяти направлениям: финансовая безопасность, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика наркомании и лудомании, борьба с буллингом в образовательных организациях и экологическая безопасность.

Для участия необходимо зарегистрироваться во ФГАИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/events/49678ee6-2625-45de-8fd6-e02759bc47ac.

Актуальная информация размещена в официальном канале администрации: https://max.ru/gohimkiadm.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.