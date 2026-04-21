В Химках создадут Аллеи Славы и расширят помощь семьям СВО

В Химках до сентября 2026 года благоустроят 85 воинских захоронений и создадут Аллеи Славы на двух кладбищах. Также в округе расширяют систему поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщила глава округа Инна Федотова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аллеи Славы появятся на Новосходненском и Мышецком кладбищах. Мемориальные пространства создадут для воинских захоронений жителей Химок, погибших при исполнении долга в ходе СВО. До сентября этого года планируется привести в порядок 85 захоронений.

В округе реализуют и другие патриотические инициативы. В преддверии Дня защитника Отечества открыли мемориальные доски в честь героев СВО Максима Пильника и Артура Уланова, а также «Парту Героя» в школе имени Матвеева, посвященную Алексею Ковылину.

Для системной помощи семьям военнослужащих выделено помещение под Единый центр поддержки участников СВО и их семей. В ближайшее время там проведут ремонт и оборудуют профильные кабинеты. Центр будет работать по принципу «одного окна».

С момента вступления в должность Инна Федотова провела десятки встреч с участниками СВО, их родственниками, волонтерами, ветеранами боевых действий и представителями общественных организаций. На личном сопровождении главы находятся участники программы «Герои Подмосковья» Александр Александров и Шамиль Хабибуллин.

В Химках также развивается волонтерское направление. В рамках акции «Доброе дело для СВОих» при поддержке партии «Единая Россия» жители, представители администрации, депутаты и бизнес собрали и отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции.

По инициативе главы округа организована поддержка раненых военнослужащих, проходящих лечение в филиале №8 Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Им передали праздничные угощения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.