В Химках проверили состояние парка Толстого

Рабочая инспекция прошла в парке Толстого в Химках. Глава округа Инна Федотова совместно с профильными специалистами выявила замечания по содержанию территории и поручила устранить их в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Толстого проверили во время рабочей инспекции в Химках. В летний сезон одна из самых популярных общественных территорий ежедневно принимает большое количество жителей и гостей округа, поэтому ее содержанию уделяют повышенное внимание.

Глава округа Инна Федотова вместе с руководителем Объединенной дирекции парков Игорем Бускиным, представителями подрядной организации и профильными специалистами осмотрела территорию. В ходе обхода выявили замечания по содержанию отдельных зон, состоянию инфраструктуры и качеству выполненных работ.

«Парк — это визитная карточка города. Жители должны видеть порядок, комфорт и высокое качество каждый день», — подчеркнула Инна Федотова.

Все недостатки зафиксировали и передали ответственным службам. Им поручили устранить замечания в кратчайшие сроки. На следующей неделе глава округа проведет повторный обход и проверит результаты выполненных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.