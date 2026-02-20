В Химках провели встречу ко Дню кадета в спорткомплексе «Родина»

В спортивном комплексе «Родина» в Химках 17 февраля прошла встреча ко Дню кадета, объединившая юных спортсменов, жителей и почетных гостей. Участникам рассказали об истории кадетского движения и развитии профильного образования в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в формате лекции, посвященной традициям кадетского братства и патриотическому воспитанию молодежи. С приветственным словом выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Кадетское движение в Химках находится на очень высоком уровне развития. Это не только профильные классы во многих школах, но и наша гордость — школа-интернат „Кадетский корпус“, ставшая главной площадкой по подготовке патриотичной молодежи. Выпускники этого учреждения поступают в престижные военные вузы и становятся гордостью страны. Это настоящее сообщество сплоченных детей и их родителей, которые искренне преданы Родине», — подчеркнул Валентин Герасимов.

Участникам напомнили, что первый профильный класс в химкинском кадетском корпусе открыли в 2009 году. Сегодня в школе-интернате обучаются более 250 воспитанников. Здесь сочетают общеобразовательную программу с развитием лидерских качеств, дисциплины и чувства ответственности.

В 2023 году в учреждении провели капитальный ремонт: обновили учебные кабинеты и залы, установили современное оборудование. Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что накануне Дня защитника Отечества такие встречи приобретают особый смысл и помогают поддерживать молодых людей, планирующих связать жизнь с военной службой.

Лидер движения общественной поддержки Николай Томашов добавил, что в округе регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками специальной военной операции. По его словам, такие мероприятия способствуют формированию сплоченного и осознанного общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.