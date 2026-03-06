В Химках провели вечер памяти летчика Александра Покрышкина

Памятный вечер в честь трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина прошел 5 марта в Сходненской детской школе искусств в Химках. Жителям рассказали о подвигах летчика и современных авиаторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи вспомнили боевой путь Александра Покрышкина, который первым совершил ночной таран, и обсудили вклад современных летчиков в оборону страны. В мероприятии принял участие депутат округа Руслан Шаипов.

«Важно не только вспоминать выдающиеся события прошлого, но и показывать нашим детям, как смелость и ответственность проявляются в разных профессиях. История Александра Покрышкина помогает понять, что преданность своему делу и Родине остается одной из самых важных ценностей во все времена», — сказал Руслан Шаипов.

Программа вечера включила выступления педагогов и юных музыкантов. Рассказ сопровождался архивными фото- и видеоматериалами. Лидер движения общественной поддержки Сергей Хвостов подчеркнул значимость таких встреч для молодежи.

«История Покрышкина показывает, что мужество складывается из ежедневных усилий, ответственности и веры в свое дело. Главная цель — чтобы каждый, кто приходит на подобные мероприятия, уходил с пониманием того, почему память о таких людях остается важной», — отметил Сергей Хвостов.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что инициатива направлена на организацию образовательных и патриотических встреч, объединяющих школьников, подростков и взрослых жителей Химок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.